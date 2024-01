Handball-EM live: Deutschland trifft auf Geheimfavorit Island

Gegen das Weltklasse-Team aus Frankreich verpasste das Team von Alfred Gislason am Dienstag die Überraschung. In die Hauptrunde sind die deutschen Handballer dennoch eingezogen, und schon am Donnerstag müssen sie zum Auftakt gegen Geheimfavorit Island wieder ran.

Deutschland und Island starten mit null Punkten in die Gruppenphase. Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe erreichen das Halbfinale. "Wir haben weiter das Ziel, ins Halbfinale zu kommen. Dafür dürfen wir aber kein Spiel mehr verlieren", sagte Trainer Alfred Gislason im Sportschau-Interview. Der 64-Jährige coacht das DHB-Team gegen die Mannschaft seines Heimatlandes, das allerdings noch die 25:33-Klatsche gegen Ungarn verdauen muss. Dennoch: "Gegen das eigene Land zu spielen, ist immer besonders."

Schlagbare Gegner

In der aktuellen Verfassung gehört Island wie die drei anderen kommenden Gegner, Überraschungsteam Österreich (Samstag), Ungarn (Montag) und der wohl größte Prüfstein Kroatien (Mittwoch, 24. Januar), nicht zur allerersten Garde.

Alle Spiele im Mekka des Handballs

Alle Partien sind entweder in der ARD oder dem ZDF zu sehen und finden in Köln statt - "dem Mekka des Handballs", wie es Rechtsaußen Timo Kastening formuliert. In der Arena hat das DHB-Team noch kein einziges Turnierspiel verloren. Nirgendwo sind die Fans lauter, die eigene Mannschaft wird so bedingungslos nach vorne gepeitscht.