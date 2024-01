Handball-EM live: Deutschland - Dänemark in der Radioreportage

Hoffen auf ein neues Turnier-Wunder

Deutschland hofft nach dem WM-Titel 2007 im eigenen Land sowie den Gold-Triumphen bei den EM 2016 in Polen und 2004 in Slowenien auf das nächste Wintermärchen. "Wenn du irgendwo eine Chance auf ein Wunder hast, dann in Köln", sagte Linksaußen Rune Dahmke.

Heimpublikum als Matchwinner?

Dahmke spricht über den großen Joker für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes: das Publikum am Spielort Köln. Rund 20.000 Fans sollen das Team zum Sieg schreien im Duell des krassen Außenseiters gegen Handball-Übermacht Dänemark.

Denn, da sind sich alle Experten einig: Im Normallfall gewinnt Dänemark von zehn Spielen gegen Deutschland neun. Der letzte deutsche Sieg gegen die Dänen liegt schon acht Jahre zurück. Das zweite Halbfinale bestreitet Rekordweltmeister Frankreich gegen Schweden.