Handball-EM: DHB-Auswahl verliert bei Steinerts Blitz-Comeback

Christoph Steinert: So kam's zum Blitz-Comeback

"Das war unser schlechtestes Spiel bisher. Wir haben wansinnig viele Fehler gemacht, da kam zu viel zusammen, um gegen starke Spanier bestehen zu können", sagte Christoph Steinert von der HC Erlangen nach der Partie in der Sportschau.

Dass er überhaupt bei der Mannschaft war, hatte alle überrascht, auch ihn selbst, der nach einem negativen Coronatest zuletzt isoliert war. "Ich hatte gefühlt in der letzten Stunde vor dem Spiel alle Gefühle dieser Welt gleichzeitig, das war Chaos. Ich habe dann so schnell wie möglich alles zusammengeklaubt, was ich in meinem Zimmer gefunden habe und bin losgesprintet."

"Alle Gefühle dieser Welt gleichzeitig"

Steinert kam erst in die Halle, als sich seine Mannschaftskameraden bereits warmmachten. Einen Großteil seiner Ausrüstung hatte er gar nicht dabei, weil die in einem Raum aufgehoben wurde, "zu dem ich logischerweise keinen Zutritt hatte."

Laut Verbandsangaben waren alle im Nachgang durchgeführten Tests bei dem Profi vom Bundesligisten HC Erlangen negativ, so dass er kurz vor dem Anpfiff die Freigabe für einen Einsatz erhielt.