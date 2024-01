Handball-EM: Deutschland - Österreich in der Radioreportage

Für Deutschlands Linksaußen Lukas Mertens haben Spiele gegen den Nachbarn aus Österreich auch im Handball eine gewisse Brisanz: "Ich habe Bock. Es ist halt immer ein schöner Klassiker. Vielleicht noch nicht der ganz große Stellenwert wie im Fußball, aber die Tendenz geht da schon hin", sagte der Nationalspieler vor dem Prestigeduell an diesem Samstag (20.30 Uhr/Radioreportage im BR24Sport Livecenter).

Österreich die Überraschung des Turniers

Die bislang ungeschlagene ÖHB-Auswahl ist das Überraschungsteam bei dieser Europameisterschaft in Deutschland. Nach dem Sieg gegen Ungarn zum Hauptrunden-Auftakt steht die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic in der Tabelle sogar vor den Deutschen, die aktuell den vierten Rang belegen. Nur die zwei besten Teams qualifizieren sich fürs Halbfinale.

"Österreich hat sich sehr großen Respekt verdient", findet Mertens über den Erfolgslauf des kommenden Gegners. Die Österreicher hatten in der Vorrunde Mitfavorit Spanien ein Remis abgerungen und so aus dem Turnier befördert. Auch gegen die starken Kroaten erkämpfte sich die Mannschaft um das Kieler Rückraum-Ass Mykola Bilyk ein Unentschieden.

Für Deutschland geht es weiter darum, sich nach dem 26:24 gegen Island durch einen weiteren Sieg in eine noch bessere Ausgangsposition für den Einzug ins EM-Halbfinale zu bringen. Weitere Gegner sind dann am Montag Ungarn und am Mittwoch Kroatien.