Handball-EM 2024: Olympiahalle München springt ein

Die Handball-EM 2024 findet auch in München statt. Nach Gesprächen zwischen dem Deutschen Handballbund (DHB), dem europäischem Verband EHF und der Olympiapark München GmbH wurde einstimmig beschlossen, dass die Olympiahalle sechster Standort der EM wird. Notwendig geworden war der Wechsel innerhalb der bayerischen Landeshauptstadt, da die noch im Bau befindliche Arena SAP Garden frühestens im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein wird.

Damit wird München vom 11. bis zum 16. Januar 2024 sportliche Heimat der Vorrundengruppen C und F sein. Für Gruppe C ist (Qualifikation vorausgesetzt) Island gesetzt; der als Dritter der EURO 2022 bereits qualifizierte Weltmeister Dänemark führt das Feld der Gruppe F an. Zuletzt war München im Jahr 2019 Co-Gastgeber während der Handball-Weltmeisterschaft.

Gute Erinnerungen an die WM 2019

"München wird ein Epizentrum der EHF EURO 2024 sein“, sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. "Wir erinnern uns gern an die Begeisterung bei der WM 2019, und mit den European Championships hat sich München gerade erst wieder einen Platz in den Herzen der Sportfans aus aller Welt gesichert. “

"Die Begeisterung und Fairness der Münchnerinnen und Münchner ist einfach einzigartig - egal bei welchen der vielen Welt-, Europa- und nationalen Meisterschaften oder Sportevents in den letzten 50 Jahren“, erklärt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH. "Wer bei der Handball-WM 2019 oder den European Championships in unserem Jubiläumsjahr dabei war, konnte diese ganz besondere und beeindruckende Atmosphäre erleben. (...) Darum freue ich mich, dass wir im Januar 2024 mit allen Fans erneut ein internationales Handball-Fest feiern können."

Vorverkauf startet im Oktober

Der Vorverkauf für die EHF EURO 2024 hat bereits im Mai begonnen und wird nun ab dem 24. Oktober auch für München wieder aufgenommen. Außerdem wird in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf und Mannheim gespielt.