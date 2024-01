Handball-EM 2024: Deutschland - Schweiz in der Radioreportage

Vor einer Weltrekordkulisse von 53.000 Zuschauern starten Deutschlands Handballer im Düsseldorfer Fußballstadion in die Europameisterschaft im eigenen Land. Zum Auftakt der Heim-EM vom 10. bis 28. Januar trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes auf die Schweiz.

BR24Sport überträgt das Spiel der Handball-EM 2024 zwischen Deutschland - Schweiz ab 20.45 Uhr live und in voller Länge in der Radioreportage.

Gislason weist Favoritenrolle von sich

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason geht als Favorit in die Partie gegen die Eidgenossen, die mit dem ehemaligen Bundesliga-Star Andy Schmid auflaufen. "Favoritenrolle hin oder her. Wir gehen in jedes Spiel bei diesem Heim-Turnier, um es zu gewinnen", sagte Gislason: "Wir werden alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Wir wissen aber, dass es alles andere als einfach sein wird." Die Schweiz sei bei der Auslosung der "schwerstmögliche Gegner" gewesen.

Weitere Vorrundengegner des DHB-Teams, das bei der EM vom Halbfinale träumt, sind Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich.