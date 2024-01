Handball: Deutschland - Frankreich| 20.30 Uhr|Radioreportage

Die Mercedes Benz Arena in Berlin wird beben, denn am Dienstag kommt es zum Klassiker-Duell zwischen Deutschland und dem Rekordweltmeister Frankreich. Dank der ersten beiden Siege ist das DHB-Team sicher in der Hauptrunde. Frankreich hingegen muss nach dem Unentschieden gegen die Schweiz noch einmal zittern.

Frankreich gewann das vergangene Duell

Auf den beiden Siegen der ersten Vorrunden-Spiele kann sich das deutsche Team jedoch nicht ausruhen. Denn die Punkte nimmt das Team mit ins restliche Turnier. Zuletzt sind sich Deutschland und Frankreich bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr begegnet. Damals gingen die Franzosen als Gewinner aus der Partie (35:28, 16:16).

Der letzte große Turniertriumph der Deutschen liegt Jahre zurück. 2007 schrieb das DHB-Team bei der Heim-WM deutsche Handball-Geschichte und holte sich den Weltmeistertitel. Kann Deutschland einen Titelgewinn vor heimischer Kulisse wiederholen?