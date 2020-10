Handball: Coburg verliert Heim-Auftakt gegen Leipzig

Vor 1000 Zuschauern verloren die Coburger mit 22:29 (9:15) gegen Tabellenführer SC DHfK Leipzig, der den zweiten Saisonsieg verbuchte. Florian Billek erzielte sechs Tore für die Gastgeber, Leipzigs beste Werfer waren Patrick Wiesmach und Lukas Binder (je fünf Tore).

Die Coburger lagen anfangs gegen einen nur schleppend ins Spiel findenden Gegner vorne. Mit acht Toren in Serie erspielten sich die Leipziger dann jedoch eine komfortable 10:4-Führung. Dabei überzeugten die Leipziger in dieser Phase nicht nur mit rasantem Angriffsspiel, sie hatten in Joel Birlehm auch einen herausragenden Torhüter. Im zweiten Abschnitt kam Coburg noch einmal bis auf 17:18 (43. Minute) heran, schaffte aber nicht die Wende. Coburg steht nun am Tabellenende.

HSC 2000 Coburg - DHfK Leipzig 22:29 (9:15)

Tore: Billek (6), Sproß (4), Knauer (3), Nenadic (2), Norouzinezhad (2), Varvne (2), Neuhold (1), Schröder (1), Zeman (1) für Coburg - Binder (5), Wiesmach Larsen (5), Krzikalla (4), Weber (4), Larsen (3), Mamic (3), Meyer-Siebert (2), Esche (1), Gebala (1), Milosevic (1) für Leipzig

Zuschauer: 1000