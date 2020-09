vor 9 Minuten

Handball-Bundesliga startet wie geplant am 1. Oktober

Ein verspäteter Saisonstart in der Handball Bundesliga (HBL) ist vom Tisch. Die neue Spielzeit soll wie ursprünglich geplant am 1. Oktober beginnen. Darauf einigten sich die 20 Erstligisten in einer Telefonkonferenz.