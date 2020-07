Handball-Bundesliga plant neue Saison

Nach der zweitägigen Mitgliederversammlung in Köln ist klar: Die Handball-Bundesliga plant fest mit einem Saisonstart am 1. Oktober. "Vorbehaltlich der lokalen Beschränkungen spricht derzeit nichts dagegen, Anfang Oktober loszulegen", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Konzept mit Zuschauern

Die Klubvertreter diskutierten unter anderem das viel beachtete Hygienekonzept mit Zuschauern, das auch dem Bundesgesundheitsministerium vorliegt und derzeit vom Robert-Koch-Institut geprüft wird. Der Handball ist in großem Maße auf Zuschauer angewiesen, die Verantwortlichen erwägen notfalls aber auch einen Neustart ohne Fans. Dennoch wird die Liga "keine unnötigen Risiken eingehen", stellte Bohmann klar. Ohne Publikum zu spielen sei aber nur eine "sehr, sehr begrenzte Zeit" möglich, ergänzte der Liga-Chef. Die 200 Millionen schwere Finanzhilfe der Bundesregierung für die großen Profiligen verschaffe lediglich "ein bisschen Luft". Es muss also gespielt werden.

Regeländerung soll für Entlastung sorgen

Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise spielt die Bundesliga in der kommenden Saison mit 20 statt mit 18 Mannschaften. Zudem werden diverse ausgefallene Wettbewerbe wie die Endrunden in der Champions League und im DHB-Pokal sowie die Olympischen Spiele mit vorheriger Qualifikation nachgeholt. Um sportlich der angesichts des engen Terminkalenders enormen Belastung entgegenzuwirken, beschlossen die HBL-Klubs eine Regeländerung für die kommende Saison. In dieser wird bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Teams nicht wie bisher das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich ausschlaggebend sein. Diese Entscheidung wurde insbesondere auf Wunsch von Bundestrainer Alfred Gislason getroffen.

DHB Pokal soll stattfinden

Zudem sprachen sich die Vereine für die Austragung des DHB-Pokals 2020/21 aus - allerdings in einer deutlich abgespeckten Version. Wegen der anhaltenden Coronakrise soll nur das Finalturnier am 5./6. Juni 2021 in Hamburg mit lediglich vier Mannschaften stattfinden. Erstmals werden somit zwei Pokalsieger in einer Spielzeit gekürt. Das Final-Four um den DHB-Pokal 2020 war wegen der Coronakrise auf Ende Februar 2021 verlegt worden.