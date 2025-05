Onkel vs. Neffe Lichtlein: Familienduell um die Meisterschale

Carsten Lichtlein: Weltmeister kehrt zurück

Allein die Tatsache, dass Carsten Lichtlein, Bruder von Nils' Mutter, am Donnerstag noch dabei sein wird, mutet sensationell an. Die Karriere des Würzburgers, die mit großen Erfolgen in der Nationalmannschaft wie dem WM-Gold und zwei EM-Titeln (2004 und 2016) geschmückt ist, hatte er vor drei Jahren eigentlich schon beendet. Doch als die Not in Melsungen aufgrund von Verletzungen zu groß wurde, sprang "Lütti" Ende April im Europacup noch einmal ein und avancierte direkt zum Matchwinner.

"Das Brutalste, was die Liga in den letzten Jahren gesehen hat"

Auch beim Final Four um die European League am vergangenen Wochenende erhielt Lichtlein wieder reichlich Spielanteile. Durchaus möglich also, dass der Routinier, eigentlich Torwart-Trainer in Melsungen, auch am Donnerstag wieder in die Heldenrolle schlüpft. Lichtlein hofft darauf, nicht eingreifen zu müssen, denn dann würde MT-Stammkeeper Adam Morawski ein starkes Spiel machen. "Sonst wäre ich natürlich bereit", betont er.

Der Showdown in Berlin ist "das Brutalste, was die Liga in den letzten Jahren gesehen hat", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: "Ich kann nur jedem raten, am Donnerstag den Fernseher einzuschalten." Allein schon wegen des Familienduells.