Handball-Bundesliga: Erlangen vergibt Sieg gegen Lemgo

Durch das 30:24 (13:8) gegen den Bergischen HC schaffte Hannover-Burgdorf wie bei der eigenen Bestmarke von 2017 im fünften Saisonspiel den fünften Sieg. Mit 10:0 Punkten liegen die Niedersachsen zwei Zähler vor dem SC Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen (beide 8:2).

Weit entfernt von der Spitze, aber im Aufwind befinden sich die Füchse Berlin: Nach zwei Niederlagen in den ersten drei Saisonspielen feierte das Team von Velimir Petkovic beim 36:27 (21:15) gegen den TVB Stuttgart den zweiten Sieg in Serie und verbesserte sich auf Platz sieben. Schon der vierte Sieg im fünften Spiel gelang dem SC DHfK Leipzig (26:25 gegen Frisch Auf Göppingen), der sich an Meister SG Flensburg-Handewitt (5.) auf Platz vier vorschob.

Der HC Erlangen ist mit 3:5 Punkten 13., hat allerdings erst vier Saisonspiele absolviert. Die Mittelfranken trennten sich am Sonntag zu Hause vom TBV Lemgo (3:7) mit einem 26:26.

Der 5. Spieltag der Handball-Bundesliga im Überblick