Handball-Bundesliga: Coburgs eigener Weg im Abstiegskampf

Kein Trainerwechsel - aber Aufstiegstrainer zurück auf der Bank

Was Mut macht: Die von Alois Mraz trainierten Coburger zeigten vor allem nach der Pause eine gute Leistung, kämpften sich nach dem Pausenrückstand Tor um Tor heran und retteten wenigstens einen Punkt: "Die Reaktion nach den letzten katastrophalen Auftritten war hervorragend. So wollen wir die Mannschaft kämpfen sehen", gab sich auch Vorstandssprecher Stefan Apfel zufrieden.

Dass der HSC auch in dieser Lage an seinem Trainer festhält und eben nicht den sonst üblichen Reflexen nachgibt, ist bemerkenswert. Stattdessen versucht es der Verein mit anderen Mitteln, auch mit Psychologie: So kehrte Aufstiegscoach Jan Gorr gegen Wetzlar als "moralische Unterstützung" auf die Trainerbank zurück. Der Geschäftsführer, der zuvor sieben Jahre lang Cheftrainer war und die Mannschaft in der vergangenen Saison zum Meistertitel in der 2. Bundesliga geführt hat, soll Mraz unterstützen und vielleicht für den nötigen Schub sorgen.

"Alle Kräfte bündeln"

"Nach dem ernüchternden Auftritt in Minden und dem Eindruck der 22-Tore-Niederlage in Magdeburg haben wir viele Gespräche geführt. Wir haben uns mit dem Trainerteam und der Mannschaft zusammengesetzt und überlegt, wie wir noch einmal neuen Input geben können", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Dietz die ungewöhnliche Maßnahme.

Ein Trainerwechsel sei für den HSC keine Lösung: "Wir sind überzeugt von Alois, können aber auch die Augen nicht davor verschließen, dass wir zuletzt in einer Sackgasse waren und so nicht weiter machen können", so Dietz. Deshalb entstand die Idee, alle Kräfte zu bündeln.

"Wir sind ein Verein, der vom großen Zusammenhalt lebt", sagt Gorr selbst. "Diesen müssen wir jetzt einmal mehr zeigen." So ist es. Und zeigt wieder einmal: Coburg ist anders.