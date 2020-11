Handball-Bundesliga: Coburg kassiert neunte Niederlage in Folge

Der HSC 2000 Coburg bleibt weiterhin das punktlose Schlusslicht der Handball-Bundesliga. Der Aufsteiger verlor am Sonntag gegen die Füchse Berlin auch sein neuntes Spiel und wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg.

HSC 2000 Coburg verliert auch gegen Füchse Berlin

Bei der 25:32-Heimniederlage lag Coburg gegen den Tabellensiebten bereits zur Halbzeit mit vier Treffern in Rückstand. Acht Minuten vor Spielende holten die Oberfranken beim zwischenzeitlichen 22:24 noch einmal auf. Am Ende gingen die zwei Punkte an das Team von Trainer Jaron Siewert. Der Cheftrainer der Füchse Berlin sagte nach dem Spiel in Coburg, er habe in der HUK-Arena "keinen Handballleckerbissen" gesehen. Beste Werfer bei den Coburgern waren Tobias Varvne und Florian Billek mit jeweils sechs Toren. Mit 42 Treffern ist Billek weiterhin Toptorjäger der Coburger.

Die nächste Möglichkeit auf den ersten Punktgewinn bietet sich dem Zweitliga-Meister der zurückliegenden Saison am Donnerstag (03.12.20, 19.00 Uhr) beim Bergischen HC. Das Team aus Nordrhein-Westfalen steht momentan auf dem 14. Rang und damit sechs Plätze vor Coburg.