Handball-Bundesliga: Aufsteiger Coburg startet mit Niederlage

Vor 1.000 Zuschauern leistete der Neuling zwar lange Gegenwehr, verlor am Ende dann aber doch deutlich. Dementsprechend kommentierte Florian Billek die Partie: "Wir waren 40 Minuten auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser als Lemgo. Aber wir haben zu viele einfache Bälle verworfen. In der zweiten Halbzeit machen wir neun oder zehn technische Fehler, spielen eine sehr schlechte Überzahl und das wird in der Bundesliga direkt bestraft. Man führt 20 Minute vor Schluss mit einem Tor und sechs Minuten später, sind wir mit sechs Toren hinten. Das war einfach schlecht."

Zuschauerzahl je nach Standort

In allen vier Hallen waren Zuschauer zugelassen, allerdings unterschied sich die Zahl je nach Standort. Mit Blick auf die Bundesliga hoffte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann nach dem Supercup, «der Politik beweisen zu können, dass wir die Probephase bis Ende Oktober gut abschließen und dann die Zuschauerzahl an allen Bundesliga-Standorten erhöhen können». Nach dem Saison-Abbruch im April hatte die HBL entschieden, dass kein Team absteigen muss und die Zahl der Bundesligisten von 18 auf 20 Mannschaften erhöht.