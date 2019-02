vor 10 Minuten

Handball 2. Liga – Unterfrankenderby: Rimpar gegen Großwallstadt

Am Samstag kommt es in der Würzburger s.Oliver Arena in der 2. Handball-Bundesliga zum Unterfrankenderby: Die DJK Rimpar Wölfe treffen auf den TV Großwallstadt. Der neunte der zweiten Handball-Bundesliga (Rimpar) spielt gegen den 17. (Großwallstadt).