Hamilton siegt in Japan

Hamilton verwies bei seinem 71. Karrieresieg seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Max Verstappen im Red Bull landete auf Position drei. Der Mercedes-Star Hamilton feierte beim Großen Preis von Japan einen ungefährdeten Sieg und arbeitet damit weiter an seinem Legendenstatus.

Ungeduld war größter Fehler Vettels

Für Vettel hatte die "Mission Impossible“ in Suzuka bereits denkbar schlecht begonnen: In allen Trainingseinheiten war der 31-Jährige langsamer als Hamilton, im Qualifying verwachste Ferrari mit Mischreifen bei trockener Strecke völlig. Von Startplatz acht musste Vettel bei erstmals an diesem Wochenende warmen und trockenen Konditionen voll attackieren. Und am Schluss kam Vettel nach einer selbstverschuldeten Kollision mit Max Verstappen nicht über Rang sechs hinaus - es war wohl der Sargnagel für die Titelhoffnungen des Heppenheimers. Hamilton baute heute seine WM-Führung gegenüber Vettel durch seinen 50. Sieg für Mercedes, den 71. seiner Formel-1-Karriere, von 50 auf 67 Punkte aus.

Weltmeistertitel für Hamilton steht nichts mehr im Wege

Der Brite kann bereits beim viertletzten Saisonrennen in Austin/USA am 21. Oktober alles klar machen - hierzu muss er auf seiner Lieblingsstrecke acht Punkte mehr holen als Vettel. Hamilton würde mit dem legendären Argentinier Juan Manuel Fangio gleichziehen. Mehr WM-Titel (7) hat nur Michael Schumacher auf dem Konto.