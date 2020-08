vor 10 Minuten

Formel 1: Hamilton holt Pole in Belgien - Vettel auf Platz 14

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.10 Uhr) in Spa. Der Brite sicherte sich im Qualifying die Pole Position. Sebastian Vettel enttäuschte erneut.