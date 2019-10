Hamilton gewinnt Mexiko-Grand-Prix – doch die WM (noch) nicht

Theoretisch hätte Lewis Hamilton heute den sechsten WM-Titel seiner Formel-1-Karriere feiern können. Dass daraus nichts wurde, lag nicht am mangelnden Erfolg des britischen Rennfahrers selbst, sondern am Erfolg seines Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas.

Hamilton gewann den Grand Prix, doch da Bottas Dritter wurde, könnte er Hamilton in den verbleibenden drei Rennen rein rechnerisch noch einholen. So muss Hamilton bis zum nächsten Rennen in Texas warten, um den WM-Titel endgültig klarzumachen.

Ferrari startete vor Mercedes

Hamilton hatte das Rennen in der zweiten Reihe hinter den Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Sebastian Vettel begonnen. Hinter ihm warteten die Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Alexander Albon, wiederum dahinter stand der Finne Bottas.

Für Mercedes startete das Rennen zunächst nicht wirklich gut. Hamilton rutschte zwischenzeitlich auf Rang fünf zurück, Bottas auf Platz sieben. Die Ferrari-Fahrer konnten sich erst einmal vorne behaupten.

Reifenwechsel brachten Sieg

Letztlich war es die Reifenwechsel-Strategie, die Hamilton nach vorne brachte. Nach Verstappen, Albon und Leclerc fuhr Hamilton noch vor Vettel in die Box. Vettel wartete ab. Schließlich konnte Hamilton vorbeiziehen als Vettel zum ersten und Leclerc zum zweiten Reifenwechsel fuhren.

Hamilton fuhr letztlich vor Vettel und Bottas ins Ziel. Der Deutsche Vettel im Ferrari hatte schon vor dem Rennen rechnerisch keine Möglichkeit mehr, Hamilton den Weltmeistertitel noch streitig zu machen. Den kann der Brite sich bereits am kommenden Sonntag endgültig sichern – wenn er mindestens Platz acht erreicht.