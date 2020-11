Hamilton beschert Mercedes historischen Formel-1-Teamtitel

Der Brite verwies am Sonntag bei seinem neunten Saisonsieg Stallrivale Valtteri Bottas aus Finnland auf den zweiten Platz. Dritter bei der Rückkehr der Motorsport-Königsklasse auf den Traditionskurs von Imola wurde Renault-Fahrer Daniel Ricciardo aus Australien. Mit seinem 93. Grand-Prix-Erfolg ist Hamilton auch seiner siebten Fahrer-Weltmeisterschaft ganz nah, die er schon in zwei Wochen in der Türkei perfekt machen kann.

Vettel erneut ohne Punkte

Schon nach dem 13. von 17. Grand Prix ist aber Mercedes die erneute historische Konstrukteurs-WM nicht mehr zu nehmen. Ein vierter Platz hätte den Silberpfeilen in Italien bereits gereicht. Ferrari hatte in der Ära mit Michael Schumacher einst sechsmal in Serie die Team-WM geholt. Scuderia-Pilot Sebastian Vettel verpasste als Zwölfter bei seinem Heimspiel erneut in dieser Saison die Punkte.