Hamburger Wochenende für Fürth und Nürnberg

Verfolgerduell in der 2. Fußball-Bundesliga: Der 1. FC Nürnberg empfängt am Sonntag, 13.30 Uhr, im Max-Morlock-Stadion den FC St. Pauli. Mit einem Sieg an diesem 9. Spieltag kann der Club an dem punktgleichen Kontrahenten vorbeiziehen. Das wäre ein weiterer Erfolg, der an den jüngsten 4:0-Sieg bei Hannover 96 anknüpfen würde. Ob Club-Trainer Damir Canadi auf dieselbe Startelf baut, die auch in Hannover auf dem Platz stand, wollte er nicht bestätigen.

Kunstprojekt "Clubkunst"

Das Heimspiel gegen den Tabellensechsten ist gleichzeitig der Auftakt der vierteiligen Kunstprojektreihe "Clubkunst", mit der die Bewerbung der Stadt Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas 2025 unterstützt wird: Die Künstlerin Dagmar Buhr wird während der Partie bewusst die Botschaften auf den Werbebanden und Anzeigetafeln verändern, um den Fußball als Geschäft zu thematisieren.

Greuther Fürth beim Hamburger SV

Gegen den Abwärtstrend kämpft indes die SpVgg Greuther Fürth. Nach zuletzt zwei Niederlagen will sie wieder punkten, um von Platz zehn nicht weiter abzurutschen. Das Team von Trainer Stefan Leitl ist am Samstag, 13 Uhr, zu Gast beim Tabellenzweiten Hamburger SV.