Hamann und Bernard analysieren Bayern und Fürth

Vorne sieht Hamann kein Problem. "Noch ist er ja da und selten verletzt. Deshalb sind die Bayern ja froh, dass sie Robert Lewandowski haben", sagte Hamann über den Goalgetter. Lewandowski sei der Beste im Moment und er sehe keinen Grund, "warum er nicht zwei, drei Jahre Tore schießen sollte für die Bayern".

Hamann: "Hinten fehlt ein Führungsspieler"

Allerdings beklagt der 48-Jährige: "Sie machen im Moment hinten zu viele Fehler". Das Problem sei aber, "sie haben im Moment hinten keinen, der da die Führung übernimmt". Führungsspieler hätte der FC Bayern überall, aber "nur nicht in der Abwehr", sagte Hamann. Deswegen seien sie da anfällig.

Bernard: "Man sieht, wie Alaba fehlt" - Hamann hätte Süle gehalten

Dazu ergänzte der zweite Blickpunkt-Sport-Gast Andreas Bernard: "Man sieht, wie sehr Alaba fehlt", der hatte die anderen "ständig gecoached". Dass der jetzt weg ist, sei "ein Riesenverlust". Hamann hätte "auch mehr unternommen, Süle zu halten".

Hamann: "Christensen und Rüdiger" - zu teuer

Der Ex-Bayernspieler überlegte sich prompt Personalalternativen: "Ja also die zwei Jungs aus London von Chelsea sind glaub ich zu teuer, was man hört. (Andreas An. d. Red.) Christensen, (Antonio Anm. d. Red.) Rüdiger sind ordentliche Spieler, aber es sind Innenverteidiger. Und ich glaub, du kannst den Leuten nicht verkaufen, denen das doppelte zu bezahlen, was dem Süle geboten wurde". Deswegen glaubt Hamann "nicht, dass es die beiden werden".

Charakter von Fürth "aller Ehren wert"

Respekt zollten die beiden Studiogäste der SpVgg Greuther Fürth. "Wenn man sich die Rückrundentabelle ansieht, scheinen sie ja Sechster oder Siebter zu sein", erklärte Bernard. Nach einem Punkt aus den ersten 14 Spielen solch eine Widerstandsfähigkeit zu bekommen und jetzt die Punkte zu holen, das sei "aller Ehren wert", beteuerte Hamann und verwies auf die Qualitäten des Trainers Stefan Leitl. Da hätten "er und die ganze Mannschaft großen Charakter gezeigt", sagte der Ex-Profi.