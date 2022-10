Wasmeier: "Man muss es einfach durchziehen"

Aufgrund der Energiekrise bangt auch der Profisport um seine Existenz - besonders der Wintersport. Pisten beschneien, Eishallen kühlen oder Lifte betreiben scheint nur schwer vereinbar mit dem Vorhaben Energie zu sparen. Das weiß auch der ehemalige Skirennläufer Markus Wasmeier, der im BR-Fernsehen aber auch darauf hinwies, dass der Skisport nicht so viel Energie verbrauche wie andere Sportarten: "Wenn man in der Allianz Arena Flutlicht anschaltet, ist Schladming wahrscheinlich nur ein Bruchteil.", argumentierte Wasmeier in "Blickpunkt Sport".

Der Olympiasieger von 1994 hob außerdem die positive Wirkung der Weltcups auf den Nachwuchs hervor, der in den letzten zwei Jahren gelitten habe. "Deshalb muss man es einfach durchziehen. Sonst wäre es schon fast ein Lockdown, wenn man sagt, wir würden es nicht machen.