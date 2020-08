"SUP Clean up 2020" - Stand-up-Paddler räumen auf

Am 5. und 6. September treffen sich Paddler in ganz Deutschland, um gemeinsam Müll an Seen, Flüssen und an der Küste zu sammeln. Jeder ist eingeladen, auch eigene Aufräumaktionen anzumelden, um weitere Mitpaddler zu motivieren - egal ob mit Stand-up-Paddling (SUP)-Board, Kanu oder Kajak.

"Wir wollen mit unserer Aktion noch mehr Paddler ermutigen, sich mit dem Thema Müllvermeidung am Wasser zu beschäftigen und damit auch ein Zeichen über unseren Sport hinaus zu setzen", so Andreas Saurle von Mitveranstalter SUPscout.de.

Ziel: Bewusstsein für Natur schärfen

Wer sich anschließen möchte, sieht auf einer Deutschlandkarte übersichtlich den nächsten Aktionsort. Bereits jetzt haben sich rund 20 SUP-Stationen aus ganz Deutschland eingetragen, aber es können auch Privatpersonen einladen.

"In Bayern hat das Aufräumen in der Natur als Ramadama schon eine lange Tradition und macht gemeinsam auch Spaß. Ich würde mich freuen, wenn die Aktion generell ein Bewusstsein dafür schafft, dass man Müll wie insbesondere Plastik gar nicht erst in die Natur wirft", so Eliane Droemer von Mitveranstalter Starboard.

Das Unternehmen informiert alle zugehörigen SUP-Stationen zu der Aktion und liefert kostenfrei Müllpicker aus recyceltem Kunststoff, die am Paddel befestigt werden. Starboard investiert gezielt in umweltverträglichen Boardbau und ist bereits für verschiedene Wasserschutzorganisationen aktiv wie ByeByePlasticBag, Trash Hero, watertrek foundation und SUPkids.

Weitere Informationen und Anmeldung bei SUPscout.de, einer Webseite für SUP-Plätze und Touren in ganz Deutschland.