SpVgg Greuther Fürth: Heim-Debakel und trauriger Rekord

Starker Start von Fürth in die erste Hälfte

Von Beginn an drängte die SpVgg Greuther Fürth die Gäste aus dem Kraichgau immer wieder an den eigenen Strafraum zurück. In der 22. Minute belohnte Jamie Leweling den guten Auftritt mit der Führung. Leicht abgefälscht landete der Ball zum 1:0 im Tor und ließ leise Hoffnungen zum ersten Bundesliga-Sieg des Tabellenletzten wahr werden.

Doch Hoffenheim nutzte seine besten Gelegenheiten und traf sowohl in der 32. als auch in der 40. Minute und übernahm die Führung. Fürth blieb bis zum Ende der ersten Halbzeit engagiert.