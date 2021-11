Richtig Atmen beim Sport - mehr nur als Luftholen

Die Triathletin Vera Gloger kam beim Schwimmen, Radeln und Laufen immer schnell außer Puste. "Ich habe festgestellt, dass der Atmen der limitierende Faktor war und nicht die Muskulatur", erinnert sie sich. Deshalb war die Sportlerin bei verschiedenen Ärzten und Spezialisten, die Diagnose: Asthma. Doch die Medikamente brachten kaum eine Verbesserung.

Um ihren stressigen Alltag besser bewältigen zu können, fängt die Allgäuerin mit Yoga an, macht später sogar eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin und gibt inzwischen selbst Kurse. Im Yoga werden die einzelnen Übungen und Haltungen mit der Atmung verbunden.

Durch diese intensive Beschäftigung mit der Atmung hat sich bei Vera vieles verändert: "Durch das Yoga habe ich zufällig festgestellt, dass ich die Bauchatmung verlernt habe. Das habe ich dann im Yoga geübt und beim Sport ausprobiert. Da habe ich gemerkt, dass ich wieder leistungsfähiger bin und auf die Medikamente und Asthmasprays verzichten kann."

Atmung läuft unterbewusst

Unsere Atmung läuft unterbewusst, Tag und Nacht, ob wir schlafen oder wach sind. Und sie passt sich an: Wenn wir unseren Körper belasten, brauchen wir mehr Sauerstoff, die Atmung wird schneller. Denn Sauerstoff ist unser Sprit, mehr noch als Kohlehydrate. Mit dem Sauerstoff gewinnt der Körper Energie.

Dominik Harzheim ist Lungenfacharzt und leitet die Lungenfachklinik in Wangen im Allgäu. Der Mediziner war Juniorenweltmeister im Radfahren und betreibt Triathlon. Ob Sportler ihre Leistung mit der richtigen Atemtechnik tatsächlich verbessern können, ist medizinisch kaum erforscht - und wer schon von Kindesbeinen an Sport treibt, wird durch eine optimierte Atmung kaum etwas verbessern. Ganz anders bei Wiedereinsteigern – hier sieht der Experte großes Potential:

"Wenn Sie einen Menschen haben, der lange nicht gelaufen ist und nur in den Brustkorb atmet oder krummen Rücken hat, da kann man einiges bewirken, wenn man die Atmung ökonomisiert." Dominik Harzheim , Lungenfacharzt

Da viele Menschen den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen oder haben eine gebückte Haltung haben, sind es einige, die von Atemübungen oder Yoga profitieren können. Denn die gekrümmte Haltung schränkt die Atemorgane ein, sie haben zu wenig Platz. Deshalb ist ein erster Ansatzpunkt: Aufrichten und tief einatmen.

Legen Sie dazu gern Ihre Hand auf den Bauch, um zu spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Nach ein paar tiefen Atemzügen in den Bauch können Sie den Fokus mit dieser Übung auf eine lange Ausatmung lenken: Stellen Sie sich vor, dass sie eine Kerze auspusten und zwar lang und gleichmäßig. "Viele Teilnehmer haben es mit dieser Übung geschafft, die Ausatemphase binnen weniger Wochen von 20 auf 25 Sekunden zu verlängern", sagt Yoga-Lehrerin und Triathletin Vera Gloger.

Atmen beruhigt

Durch eine tiefe und gleichmäßige Atmung wird nicht nur der Körper mit Sauerstoff versorgt, sondern wir werden auch ruhiger. Die Bauchatmung spricht das Beruhigungszentrum an. Das Sprichwort "atme mal tief durch" ist also nicht nur so daher gesagt. Schon ein paar bewusste, tiefe Atemzüge helfen beim Entspannen – nicht nur im stressigen Alltag bei Ärger mit dem Chef oder in der Familie – sondern auch im Sport. Beim Wettkampf vor dem Start oder nach einem anstrengenden Training hilft es, wieder "runterzukommen".

Und noch einen Vorteil bietet es, sich intensiver mit seiner Atmung auseinanderzusetzen: Vera Gloger kann zum Beispiel verschiedene "Atemräume" ansteuern. Wenn sie auf dem Zeitfahrrad sitzt und der Bauch eingeklemmt ist, atmet sie in die Flanken und den Rücken.

Unsere Atemmuskulatur und die Atemhilfsmuskulatur lassen sich wie alle Muskelgruppen trainieren. Je öfter wir sie verwenden, desto bewusster können wir die Atemräume ansteuern: Den Bauch mit dem Zwerchfell, die Flanken oder sogar den Rücken. Mit der richtigen Atmung lässt sich auch das lästige Seitenstechen in den Griff bekommen, weiß Lungenfacharzt Dominik Harzheim: "Beim Seitenstechen ist das Problem meist, dass man zu flach atmet, also nur in die Brust und nicht in den Bauch und so das Zwerchfell nicht einsetzt."

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass vor allem Wiedereinsteiger davon profitieren, wenn sie sich mit ihrer Atmung beschäftigen. Allerdings nicht WÄHREND der sportlichen Aktivität, sondern vorab. Wer während des Laufens über die richtige Atmung nachdenkt, wird eher das Gegenteil erreichen.