DFB-Gegner Schweiz muss in allen Bereichen zulegen

Die Hoffnungen der Schweiz ruhen nun auf Xherdan Shaqiri. Der Profi des FC Liverpool soll die Eidgenossen im Nations-League-Duell mit Deutschland am Dienstagabend (20.45 Uhr/Radio-Livereportage auf B5 aktuell und im Stream) aus der Krise führen. Die Boulevardzeitung "Blick" flehte Nationaltrainer Vladimir Petkovic am Montag förmlich an. "Lieber Vlado, bring doch bitte Shaqiri!", titelte das Blatt auf seiner Internetseite. Aber wird mit einem Startelf-Comeback des 1,69 Meter großen Kraftpakets alles wieder gut? Die Probleme der Nati scheinen tiefschichtiger, als dass der frühere Bayern-Profi sie alleine lösen könnte.

Mehr als eine Ergebniskrise

Beim jüngsten 0:1 in Spanien erlebte der 29-Jährige zunächst von der Bank, wie der Ex-Gladbacher Granit Xhaka den Weltmeister von 2010 zum Siegtreffer einlud. Mikel Oyarzabal erzielte den 1:0-Siegtreffer. Im Jahr 2020 ist die Schweiz damit weiter sieglos. Das 1:1 im Hinspiel gegen Deutschland bleibt der bislang einzige Punktgewinn in dieser Saison in der Nations League. Doch die Schweizer stecken in mehr als einer "Resultatkrise", wie auch die "Neue Zürcher Zeitung" (Montag) schrieb.