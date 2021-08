Kleine Supercup-Historie: FC Bayern mischte fast immer mit

Zum 13. Mal nach seiner Wiedereinführung in der Spielzeit 2010/2011 wird der Supercup zwischen Meister und Pokalsieger ausgetragen. Lediglich einmal - in der Saison 2011/2012 - war der FC Bayern München nicht beteiligt. Bei seinen zehn Teilnahmen ging der Rekordmeister sechsmal als Sieger vom Platz, viermal gewann der Gegner, darunter dreimal der BVB.

Supercup als Saison-Orakel? Nicht immer!

Oft war das Duell der Besten zu Beginn der neuen Spielzeit auch ein Fingerzeig für das, was danach kommen sollte. Aber auch nicht immer. Zwischen 2013 und 2015 verloren die Bayern dreimal in Folge das Supercupendspiel. Meister wurden sie dennoch.

Vor genau einem Jahr schlugen die Bayern die Schwarz-Gelben zuhause mit 3:2 und zeigten, dass sie trotz personellen Aderlasses Favorit auf die neunte Meisterschaft in Folge waren. Diesmal muss die Mannschaft des neuen Trainers Julian Nagelsmann in Dortmund zeigen, dass mit ihr auch in diesem Jahr wieder zu rechnen ist.