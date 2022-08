Das Finale ohne Meister zwischen Nürnberg und dem HSV

Am 18. Juni 1922 trat der 1. FC Nürnberg zum Finalspiel gegen den Hamburger SV im Deutschen Stadion in Berlin an. Die Glubberer waren der Favorit auf den Meistertitel, sie gingen als Titelverteidiger in die Partie.

Hitzige Partie ohne Sieger

Das Spiel war von Beginn an stark umkämpft und die Spielweise, vor allem die der Nürnberger, teils jenseits von fair. Es wurde viel gefoult, die Atmosphäre auf dem Rasen war hitzig. Der Underdog Hamburg traf dann in der 19. Minute zum 1:0 durch Hans Rave. Doch die Nürnberger ließen nicht lange auf ihre Antwort warten, nur eine Minute später glich Heinrich Träg für den Club aus. Und Luitpold Popp legte einige Minuten später nach zur 2:1-Führung.

Lange Zeit schaute es so aus, als ob die Favoriten aus Franken den Titel mit nach Hause nehmen, doch dann traf Hans Flohr in der 86. Minute zum 2:2-Ausgleich. In der regulären Spielzeit konnte sich kein Team mehr durchsetzen. Elfmeterschießen gab es zur damaligen Zeit noch nicht, daher ging das Spiel erst zweimal fünfzehn Minuten in Verlängerung und dann in eine erneute Verlängerung von zweimal zehn Minuten.

Kick zur völligen Erschöpfung

Nach 189 Minuten hatte immer noch kein Team einen weiteren Treffer erzielt und so musste das Spiel wegen der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden. Alle Beteiligten waren nach den drei Stunden Spielzeit komplett erschöpft. Ein anonymer Zeitzeuge wird in einer FCN-Chronik zitiert: „Im Geiste sehe ich den Kugler Toni, wie er einen Zahn um den andern auf die geweihte, blutgetränkte brandenburgische Erde spotzt.“ Der Abpfiff nach gut drei Stunden war für die Spieler und die Schiedsrichter eine große Erleichterung.

Entscheidung 2.0

Am 6. August 1922 fand das Wiederholungsspiel im VfB Stadion in Leipzig statt. Nach der regulären Spielzeit kam es wieder zu einem Remis - es stand 1:1. Getroffen hatte für die Nürnberger Heinrich Träg, für den HSV Karl Schneider. Vor knapp 70.000 Zuschauern, die sich eng am Spielfeldrand drängten ging es erneut in die Verlängerung.

Nach knapp zwei Stunden musste aber auch diese Partie abgebrochen werden, denn aufgrund von Platzverweisen und Verletzungen konnte der FCN nur noch sieben Spieler stellen. Vorgeschrieben waren damals acht. Nach insgesamt 304 gespielten Minuten gab es erneut keinen Sieger - das Match endete 1:1.

HSV feiert zunächst den Meistertitel

Da der Club nicht mehr genügend Spieler gehabt hatte, wurde der HSV trotz des Unentschiedens vom DFB-Spielausschuss zum deutschen Meister erklärt. Den Titel hatten die Hanseaten aber nur einen Monat inne, denn die Nürnberger legten Protest gegen die Entscheidung ein. Laut "Morgenpost" argumentierten sie, dass der Abbruch nicht regelkonform war, weil er in der Pause der Verlängerung erfolgte. Der Vorstand des Verbandes gab den Nürnbergern daraufhin Recht.

Entscheidung geht in die Verlängerung

Doch das war noch immer nicht die finale Entscheidung. Wie auf dem Spielfeld ging es auch abseits davon in die nächste Runde. Im November entschied der DFB-Bundestag als höchste Instanz über den Meistertitel. Mit 53:35 Stimmen wurde dem HSV der Titel zugesprochen.

Doch der damalige HSV-Präsident erklärte daraufhin: "Der HSV erhebt keinen Anspruch mehr auf die diesjährige deutsche Fußball-Meisterschaft."

Letztendlich gab es nach 304 Spielminuten und monatelangen Diskussionen keinen deutschen Meister in der Saison 1922.