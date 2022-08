Blickpunkt Sport mit Studiogast André Hahn

André Hahn ist einer der zwei Augsburger Torschützen, die beim überraschenden 2:1-Erfolg in Leverkusen trafen. Der 32-Jährige ist derzeit gesetzt beim FCA, dem viele Experten wieder einen Abstiegskampf voraussagen.

Blickpunkt Sport blickt auf die Partie der Schwaben gegen den 1. FSV Mainz 05 zurück. Zuvor gibt es die ersten Free-TV-Bilder der Sonntagsspiele, u.a. VfL Bochum gegen den FC Bayern München.

European Championships - ein Blick zurück

Ein Blick zurück gibt es auch auf elf Tage Spitzensport in München - die European Championships. In neun Sportarten wurden im Olympiapark, auf dem Königsplatz, am Odeonsplatz, in der Neuen Messe und in der Rudi-Sedlmayer-Halle Europameister ermittelt. München präsentierte sich dabei als Gastgeberstadt mit tollen begeisterungsfähigen Fans und grandioser Stimmung.