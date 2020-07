Bayerns Behindertensportler des Jahres geehrt

Hermann dankt dem BVS Bayern

Herrmann dankte auch dem BVS Bayern für das Engagement und die ehrenamtliche Arbeit. "Schon seit knapp sieben Jahrzehnten machen Sie sich für den Parasport in Bayern stark und setzen ein kraftvolles Zeichen für die Inklusion von Menschen mit Behinderung", so Herrmann, "das weit über den Bereich des Sports hinaus tief in unsere Gesellschaft hineinwirkt."

Die Preisträger

Die 29-jährige Laura Fürst spielt in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga für die RBB München Iguanas und zudem in der deutschen Nationalmannschaft. Mit der holte sie Platz drei bei den Europameisterschaften und damit die Qualifikation für die Paralympics in Tokio im kommenden Jahr.

Der 17-jährige Para-Schwimmer Josia Topf aus Erlangen stellte 2019 einen Weltrekord über 50 Meter Schmetterling auf, nahm an der WM teil und qualifizierte sich für EM und Paralympics.

Mit den Bavarian Bats aus Freising wurde Deutschlands einziges Blindenbaseball-Team ausgezeichnet. Die Bats sind regelmäßige Teilnehmer beim "Mole Cup", der inoffiziellen Europameisterschaft im Blindenbaseball, die 2019 in Italien ausgetragen wurde.