Basketball: Das Erfolgsgeheimnis der wiederstarkten Bayern

Andrea Trinchieri: Detail- und erfolgsversessen

Und seit Trinchieri da ist, flutscht es. In der Basketball-Bundesliga (BBL) sind die Bayern noch ungeschlagen, im BBL-Pokal erreichte das Team trotz der überraschenden Niederlage gegen Bayreuth das Top Four. Am erstaunlichsten jedoch ist das gute Abschneiden in der EuroLeague, in der es noch nie eine deutsche Mannschaft in die Play-offs der besten acht Mannschaften geschafft hat. München belegt dort derzeit nach sieben Siegen und drei Niederlagen Platz zwei.

Was Trinchieri auszeichnet, beschreibt Center Leon Radosevic, der auch schon in Bamberg unter dem Italiener spielte: "Er verlangt sehr viel von uns und geht sehr ins Detail." Und: Trinchieri ist nie zufrieden. Er strebt in der Offensive wie in der Defense nach Perfektion.

Beim letzten Bundesligaspiel gegen Vizemeister Ludwigsburg sah man Trinchieri kurz vor Schluss trotz einer komfortablen Führung mehrmals wie "Rumpelstilzchen" am Spielfeldrand toben, weil einer seiner Spieler nicht genau die taktischen Vorgaben befolgt hatte. Auch sonst sucht er stets den Blickkontakt zu seinen Spielern. Er schreit, gestikuliert und verbessert auch abseits der Auszeiten unentwegt. Das ist Trinchieri. Und dieser Erfolgshunger fehlte ganz offensichtlich vergangene Saison, als Impulse von der Bank meist ausblieben.