Hallo Mia - FC-Bayern-Bernie hat jetzt eine Bärenfreundin

Für einen Klub, der sich den Spruch "Mia san mia" als Credo auf die Fahnen und in alle Hashtags geschrieben hat, passt der Name des neuen Maskottchens perfekt: Die Bärin, die nun parallel zum bereits bekannten Bernie in Erscheinung treten soll, heißt Mia.

Vor allem der Frauen-Bundesligamannschaft soll Mia künftig Glück bringen. Bernie wird weiterhin bei den Fußballmännern und - in der Halle gerne mit Skateboard - den Basketballern zur Seite stehen und die Fans anfeuern.

Nicht zu verwechseln ist die FCB-Mia übrigens mit einer fast gleichnamigen Bärin, die für eine Familienhotelkette wirbt. Beim Googeln also aufpassen ...