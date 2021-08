5.000 Zuschauer beim Hallensport: Mit "3G" wohl bald möglich

Mehr Zuschauer in den Arenen: Darauf hoffen die bayerischen Profivereine aus dem Hallensport. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte kurz vor dem Saisonstart, dass das klappen könnte. Er rechne damit, dass der Ministerrat am Dienstag (31.08.21) eine großzügige Regelung beschließen werde.

Herrmann hält 5.000 Zuschauer bei Hallen-Sportarten für möglich

Dann seien 5.000 Zuschauer und mehr in den Arenen möglich, sagte Herrmann bei der Saisoneröffnung des HC Erlangen in Nürnberg. Voraussetzung sei aber, dass die jeweiligen Zuschauer genesen, geimpft oder negativ getestet seien, so Herrmann weiter. Die derzeitigen Regelungen in Bayern verlangen neben einer FFP2-Maskenpflicht und einem Alkoholverbot vor allem auch einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Sitzen.

Kritik der Vereine zeigt offenbar Wirkung

In der Praxis könne man mit der derzeitigen Regelung selten mehr als 1.000 Zuschauer in die Hallen lassen, kritisiert die Interessengemeinschaft "Indoor-Teamsport-Bayern". Dazu gehören 16 bayerische Profi-Teams, etwa die Handballteams HC Erlangen und Rimparer Wölfe, die Basketballclubs Brose Bamberg und Falcons Nürnberg, sowie die Eishockeyteams Nürnberg Ice Tigers und ESV Kaufbeuren.

Sie sehen die bayerischen Teams im Vergleich zur bundesweiten Konkurrenz benachteiligt. Denn im übrigen Deutschland dürfen wieder bis zu 9.000 Zuschauer in den Hallen sitzen. Erst am vergangenen Freitag (27.08.21) hatten die bayerischen Vereine in einer gemeinsamen Pressekonferenz auf ihre existenzgefährdende Situation aufmerksam gemacht und die Staatsregierung scharf kritisiert.