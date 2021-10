Hallen-Events und Gletscher-Abfahrten? Gegenwind für die FIS

Der Wintersport steht in Zeiten von schmelzenden Gletschern und wärmeren sowie kürzeren Wintern in seinem Kerngebiet in Mitteleuropa vor einer ungewissen Zukunft. Daher versuchen sich die Offiziellen seit Längerem auf die Zukunft einzustellen, wollen nachhaltiger werden - und am besten gleich klimaneutral.

Die aktuellen Pläne des neuen FIS-Präsidenten Johan Eliasch sind dabei allerdings durchaus umstritten, wie die Antworten von ARD-Experte Ski alpin Felix Neureuther und DSV-Alpinchef Wolfgang Maier zeigen.

Hallen-Events für nachhaltigeren Skisport?

"Wenn wir über neue Wettbewerbe sprechen, sollte es uns immer um umweltfreundliche Events gehen", sagte der in diesem Jahr zum FIS-Präsidenten gewählte Johan Eliasch am vergangenen Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Sölden daher. Er fügte an: "Indoor-Ski-Events könnten durchaus Potenzial haben, besonders über den Sommer hinweg. Es ist etwas, was noch genauer analysiert werden muss, aber ausschließen will ich sie nicht." Also, Nachhaltigkeit in einer Skihalle?

Neureuther musste in der ARD-Sportschau lachen über Eliaschs Vorschlag. Er fragte: "Wo ist denn der Skisport zu Hause? Das ist einfach mal in den Bergen und ich finde, da gehört er auch hin. Was hat es für einen sportlichen Anreiz, in der Skihalle Rennen durchzuführen?" Für einen Profi sieht er darin "keine Herausforderung".