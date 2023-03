Halbfinale in Sicht: Straubing Tigers brauchen noch einen Sieg

Mit einem Auswärtssieg in Wolfsburg können sich die Straubing Tigers am Sonntag Abend den Einzug ins Halbfinale der DEL-Playoffs sichern. Es wäre nach elf Jahren das zweite Mal in der Geschichte der Niederbayern, dass sie in der Runde der letzten Vier stünden.

Das letzte Spiel wird ein harter Kampf

Spielbeginn bei den Wolfsburg Grizzlys ist um 19 Uhr. Sollten die Grizzlys gewinnen, käme es zu einem entscheidenden siebten Spiel unter der Woche in Straubing. Die Straubing Tigers haben zuletzt mit zwei überzeugenden Siegen gegen die Grizzlys die Playoffserie gedreht und einen zwischenzeitlichen 1:2 Rückstand in eine 3:2 Führung verwandelt. Dementsprechend selbstbewusst wollen die Tigers in Wolfsburg auftreten, sagt Kapitän Sandro Schönberger: "Das letzte Spiel ist immer am schwersten zuzumachen, uns erwartet ein harter Kampf. Aber ich glaube mit unserem neu gewonnenen Selbstbewusstsein haben wir gute Chancen."

Goalie Hunter Miska führt DEL-Statistik an

Viel wird am Abend auch wieder von Goalie Hunter Miska abhängen. Der US-Amerikaner überzeugt in den Playoffs mit überragenden Leistungen. Mit eine Quote von derzeit 93,94 Prozent führt der Straubinger Torwart die DEL-Statistik an und holte sich am Freitag beim 5:0 Heimsieg der Tigers seinen ersten Shutout im Trikot der Niederbayern. "Miski" war von Anfang an für uns da, lobte Kapitän Schönberger am Freitagabend die Leistung des Keepers. Am Abend rechnet der Rekordspieler der Tigers mit einem sehr harten Spiel: "Wolfsburg will bestimmt nicht in Urlaub gehen. Aber wir werden dagegen halten und den Sieg mit heim nehmen."

Landshut muss gewinnen, Dingolfing kann aufsteigen

In den Playoffs der DEL2 steht der EV Landshut am Abend unter größtem Druck. Die Niederbayern können nur mit einem Auswärtssieg in Ravensburg (18 Uhr) das Aus im Viertelfinale und damit das vorzeitige Saison-Aus abwenden. Am vergangenen Freitag haben die Landshuter ihr Heimspiel gegen die Towerstars dramatisch mit 5:6 verloren. Dabei holten die Niederbayern einen 1:4 Rückstand auf und gingen sogar 5:4 in Führung, ehe sie in Overtime das Spiel doch verloren. Um doch noch ins Halbfinale zu kommen, brauchen die Niederbayern jetzt zwei Siege.

Elektrisiert sind die niederbayerischen Eishockeyfans derzeit vom EV Dingolfing. Die IsarRats kämpfen um den Aufstieg in die viertklassige Bayernliga. Dabei kommt es am Abend in der "Marco-Sturm-Eishalle" in Dingolfing zum Showdown (18 Uhr) gegen die Haßfurt Hawks. Nachdem in dieser Playoffserie beide Teams ihre bisher zwei Heimspiel gewonnen haben, steht fest: Der Sieger des Spiels heute Abend steht als Aufsteiger fest. Das Stadion in Dingolfing dürfte wieder nahezu ausverkauft sein.