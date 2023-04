Halbfinale im DFB-Pokal: FCB-Frauen wollen Wölfinnen schlagen

Nach dem Aus in der Champions League liegt der Fokus der Münchnerinnen jetzt auf Pokal und Bundesliga. Vor knapp drei Wochen konnte der FC Bayern das Liga-Spitzenspiel mit 1:0 gewinnen und in der Tabelle an den Wölfinnen vorbei an die Spitze rücken. "Ich glaube, die sind jetzt angestachelt. Das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen", sagt Sydney Lohmann vor dem Aufeinandertreffen. Am Samstag werden "die Karten neu gemischt".

Der letzte Pokalsieg der Münchnerinnen gelang in der Saison 2011/12. Der VfL ist dagegen Titelverteidiger, acht Mal in Folge konnten die Wolfsburgerinnen zuletzt den Pokal in den Nachthimmel stemmen. Für die 22-Jährige ist deshalb "Zeit für eine Wende". Die Motivation, dass wir dieses Jahr ins Finale einziehen, sei hoch.

Es wird zur Sache gehen

Durch das schnelle Wiedersehen mit ihren Mitspielerinnen aus der Fußball-Nationalmannschaft "ist man noch mehr motiviert zu gewinnen", sagt Lohmann vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen den VfL. Auf ein 1:0 gegen die Niederlande folgte ein 1:2 gegen Brasilien. "Wir verstehen uns super in der Nationalmannschaft, da gibt jede alles für die andere. Aber wenn das Spiel dann hier losgeht, denke ich, wird die Freundschaft beiseitegelegt und beim Abpfiff ist dann wieder alles gut. Aber zwischendrin, da wird es zur Sache gehen", erklärte Lohmann. "Es geht um Fußball und ich hoffe, wir können ein gutes Fußballspiel bieten".

Alexander Straus: Wollen natürlich jedes Spiel gewinnen

Trainer Alexander Straus lobte vor dem Spiel das Durchhaltevermögen der Mannschaft. Er hätte nicht gedacht, dass man aufgrund der vielen Ausfälle in der Saison im April noch in allen Wettbewerben dabei sei. "In der Champions League haben wir unser Bestes gegeben." Es hat nicht gereicht. Jetzt liege der Fokus darauf, die Mannschaft weiter besser zu machen. "Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, die Motivation der Spielerinnen ist sehr sehr hoch."

Im zweiten Halbfinale des DFB-Pokals treffen am Sonntag (18.30 Uhr) Zweitliga-Tabellenführer RB Leipzig und der Bundesliga-Sechste SC Freiburg aufeinander.