Halb Biografie, halb Roman: Suter schreibt über Schweinsteiger

Schweinsteiger will mit einem Buch über sich Mut machen. "Ich denke, heutzutage gibt es viele Kinder und Familien, die nicht die Hoffnung sehen, dass man im Leben was erreichen kann", sagte der 37-Jährige bei der Buchvorstellung in Berlin. Er wolle zeigen, dass es sich lohne zu kämpfen und Niederlagen zu überwinden.

Entstanden ist der biografische Roman "Einer von euch", der am 26. Januar erscheint und den Martin Suter geschrieben hat, der zuletzt durch seine Zusammenarbeit mit Benjamin von Stuckrad-Barre ("Alle sind so ernst geworden") von sich reden gemacht hatte.

"Biografischer Roman" vom Bestsellerautor

"Ich wollte keine klassische Biografie haben, das ist nicht meine Natur. Daher fand ich die Idee des biografischen Romans passend", sagte Schweinsteiger. Doch was ist nun Wahrheit und was Dichtung? "Was ich erfinden kann, ist nur das Wie, ich kann nicht das Was erfinden", so Suter dazu.