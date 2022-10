Hainer verteidigt Nagelsmann: "Er weiß genau, was er zu tun hat"

Der ehemalige FC-Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte mit der Aussage des "Trainer-Talents" Julian Nagelsmann bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1 durchaus für Aufsehen gesorgt. Der Münchner Fußball-Bundesligatrainer Nagelsmann, 35, selbst reagierte zumindest am Samstag (8.10.2022) nach dem bitteren 2:2 bei Borussia Dortmund eher dünnhäutig darauf.

"Das sagen ja alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. (...) In meinen Augen sagen es auf jeden Fall zu viele", sagte er bei Sky. Anschließend ergänzte der Coach trotzig: "Ich bin ja auch ein Trainer-Talent, da bin ich stolz drauf. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, das weiß ich. Alles andere sollen andere bewerten."

Hainer stellt Nagelsmanns Erfahrung heraus

Tags darauf war der FCB-Vereinspräsident Herbert Hainer nun zu Gast in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Auch er kam noch einmal auf das Thema zu sprechen und verteidigte Nagelsmann: "Es wird immer gesagt, Julian Nagelsmann ist ein junger Trainer. Und damit wird mehr oder weniger gleichgesetzt: Naja, der muss noch lernen. Ich glaube, dass jeder von uns lernen muss. Das gesamte Leben ist ein Lernprozess."

Er fügte hinzu: "Zum Thema 'Jung' möchte ich mal dazusagen, dass Julian Nagelsmann nach Christian Streich der zweitälteste Trainer in der Bundesliga ist. Also, er hat Erfahrung." Hainer hatte am Samstag beim Rückflug aus Dortmund den Sitzplatz neben Nagelsmann. "Ich kann nur sagen, es ist ein sehr reflektierter, sehr intelligenter Mann, der genau weiß, worauf es ankommt und was er zu tun hat."