Hainer versteht Diskussion über "Sonderrolle" des Fußballs nicht

Hainer sagte dem Kicker Sportmagazin, er "verstehe ohnehin nicht, wieso in diesem Zusammenhang von einer Sonderstellung gesprochen wird. Die Profifußballer gehen ihrem Beruf nach, wie das in anderen Branchen auch der Fall ist - solange es aus gesundheitlichen Aspekten zu verantworten ist". In allen anderen Bereichen werde es genauso gehandhabt, sagte Hainer.

Eine Fortsetzung des Spielbetriebs müsse "medizinisch abgesichert sein", betonte auch Hainer. Er verwies dabei aber auf das Konzept, das die Deutsche Fußball Liga (DFL) für einen Neustart erstellt hat. "Sollte die Politik grünes Licht geben, können wir unter diesen Voraussetzungen wieder mit Bundesligaspielen beginnen - natürlich ohne Zuschauer", meinte Hainer.