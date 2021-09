Härtester der Harten: Hubert Karl schafft seinen 23. Spartathlon

Dabei dankte "Mr. Spartathlon" allen, "die mit mir mitgefiebert haben - und meinem Bruder, der mich betreut hat!"

"Mentale Fähigkeiten" wichtig für zwei Drittel der Strecke

Den ersten Streckenabschnitt - von Athen nach Korinth - musste er in unter neuneinhalb Stunden bewältigen, sonst wäre er aus dem Rennen genommen worden. In seiner Vorbereitung im Nürnberger Knoblauchsland schaffte Hubert Karl diese Distanz in neun Stunden und drei Minuten. Im Training auf den Spartathlon lief Hubert Karl nie mehr als 80 Kilometer. Für die restlichen 166 Kilometer seien im Rennen dann vor allem mentale Fähigkeiten gefragt, sagte er im BR-Interview.

Globus mehrfach umrundet

Mehr als 180.000 Kilometer ist Hubert Karl in seinem Leben bislang gelaufen - also rechnerisch mehr als viereinhalbmal um die Erde. 137 Ultramarathonläufe hat der 63-Jährige absolviert. Der bisher längste Lauf war der Friedenslauf 1996 in Japan. Für die 457 Kilometer von Hiroshima nach Nagasaki brauchte Hubert Karl damals 85 Stunden. Dabei verlor er acht Kilogramm Körpergewicht.