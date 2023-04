Haching oder Würzburg - welcher Regionalligist darf aufsteigen?

Die SpVgg Unterhaching steht unangefochten an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern und hat bereits 79 Punkte aus 33 Spielen gesammelt. Die Mannschaft vom scheidenden Trainer Sandro Wagner hat damit vor den letzten fünf Spieltagen neun Zähler Vorsprung auf ihren ärgsten Verfolger, den Würzburger Kickers, und liebäugelt sowohl mit der Meisterschaft als auch dem Aufstieg in die 3. Liga.

Haching: Mit Schützenhilfe am Samstag Meister

Schlägt die Wagner-Elf am Samstagnachmittag zu Hause Türkgücü München und verliert Würzburg im Parallelspiel bei Wacker Burghausen, wären die Vorstädter so gut wie am Ziel. "Sportlich macht die Mannschaft ihre Hausaufgaben – jetzt liegt's an den Führungsgremien nachzuziehen", stellte Präsident Manni Schwabl fest. Damit meinte er, die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorgegebenen Auflagen für die 3. Liga zu erfüllen.

"Wir haben gewisse Bedingungen, die müssen wir erfüllen. Wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen und diese Auflagen erfüllen können oder wollen, dann haben wir auch Grünes Licht." Unterhaching-Präsident Manni Schwabl

Haching muss nachbessern

Inhaltlich geht es um Details zum Stadion und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Klubs. Das Stadion gilt als drittligatauglich. Es muss lediglich an der Beschallungsanlage nachgebessert werden. Das dürfte ein Leichtes sein. Schwieriger wird es dagegen, die finanziellen Herausforderungen in der 3. Liga zu stemmen: "Wir werden uns in den Gremien zusammensetzen und besprechen: Wie weit geht man ins Risiko?" Unangetastet bleiben soll das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Hachinger: "Das werden wir definitiv nicht opfern", erneuerte Schwabl – wie schon auf der Jahreshauptversammlung Ende März – sein Versprechen an den Nachwuchs.

Mögliche Relegationsgegner: Cottbus, Erfurt und Jena

Mit der Meisterschaft würde sich die SpVgg für die Aufstiegs-Relegationsspiele Anfang Juni qualifizieren. Dort würde sie auf den Meister der Regionalliga Nordost treffen. Mit im Titelrennen sind noch Energie Cottbus (61 Punkte), RW Erfurt (58) und Carl Zeiss Jena (52). Cottbus-Präsident Sebastian Lemke äußerte sich auf der Website der Lausitzer folgendermaßen: "Es sieht praktisch so aus, dass uns der DFB die Lizenz für die Teilnahme am Spielbetrieb der 3. Liga grundsätzlich erteilt hat, wir aber noch einige Auflagen erfüllen und den einen oder anderen Nachweis erbringen müssen."

Auch Würzburger Kickers mit Auflagen

Falls Haching die Meisterschaft doch noch verpasst oder dem DFB absagen müsste, wären die Unterfranken erster Nachfolgekandidat. Den Würzburgern würde aber offenbar ein ähnliches Szenario bevorstehen wie den Oberbayern und Cottbus. Die Unterfranken haben die Drittliga-Lizenz ebenfalls unter Auflagen erhalten.

FC Bayern München II der lachende Dritte?

Keine Probleme mit dem Lizenzantrag dürften die Amateure des FC Bayern München haben. Der Rekordmeister hatte sich als dritter bayerischer Verein für die 3. Liga beworben, wohl wissend, dass Unterhaching und Würzburg finanzielle Probleme haben könnten. Auf der Couch dürften Trainer Holger Seitz und Co. mit Spannung die Entscheidungen der anderen Vereine erwarten.