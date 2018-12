Haching gewinnt Volleyball-Derby in Herrsching

3:0 setzte sich der Tabellenführer aus Unterhaching am Ende durch. So klar, wie es der nüchterne Spielstand aussagt, war der Sieg gegen die Herrschinger aber nicht. Einigermaßen sicher gewann Haching den ersten Satz mit 25:19. In den Sätzen zwei und drei mussten die Gäste beim 52:23 und 25:22 aber schon ihr bestes Volleyball auspacken, um den Sieg einzuspielen.

Unterhaching mit der perfekten Punktausbeute

Unterhaching ist nach sieben Spieltagen mit der perfekten Ausbeute von 21 Punkten weiter Tabellenführer. Die Herrschinger rutschen einen Platz von sechs auf sieben ab, sind aber weiter mit neun Punkten auf einem Play-off-Platz. Der Vorsprung auf Platz neun, dem ersten jenseits der Play-offs, beträgt bereits fünf Punkte.

Der 7. Spieltag der Volleyball-Bundesliga im Überblick