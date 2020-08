Gwinn will mit dem FC Bayernfrauen den großen Coup landen

Die Frauen des Rekordmeisters treffen am Samstag (20 Uhr) im Viertelfinale ausgerechnet auf Olympique Lyon. Doch anders als ihre Vereinskollegen sind die Münchnerinnen im Halbfinale in Lissabon gegen den französischen Seriensieger in der Rolle der Herausforderer. "Wir sind vielleicht nicht der Favorit, aber dadurch können wir etwas unbekümmerter aufspielen als Lyon, die vielleicht mehr Druck haben", erklärt sie im SID-Interview.

"Es war ja noch nie möglich, in so kurzer Zeit den Titel zu holen, deswegen werden wir alles reinlegen und schauen, zu was es reicht." Giulia Gwinn

Nationalspielerin des Jahres 2019

Unbekümmert, mutig, selbstbewusst: Nicht zuletzt mit ihrem Tor beim WM-Debüt im vergangenen Sommer zum 1:0-Auftaktsieg gegen China begann für die 21-Jährige ein rasanter Aufstieg. Die beste junge Spielerin des Turniers ist seither die Frontfrau der "Generation Next" im deutschen Frauenfußball. Schon über 233.000 Abonnenten folgen der Nationalspielerin des Jahres 2019 auf Instagram. Dort ist sie auch als "revolutionäre" starke Frau zusehen, die sich gegen Widerstände und Zweifel durchgesetzt hat und so den Weg vom unterschätzten Mädchen aus Ailingen am Bodensee zum bewunderten Fußballprofi schaffte.

Ehrgeizig nicht nur auf dem Fußballplatz

Viel Aufmerksamkeit für eine junge Spielerin - doch Gwinn scheint dem Druck gewachsen zu sein. Als Vorbild im Fokus stehen, Verantwortung übernehmen - das liegt ihr: "Ich versuche einfach, bei mir zu bleiben, authentisch zu bleiben." An Ehrgeiz mangelt es der dynamischen Außenbahnspielerin jedenfalls nicht. Taekwondo und Kunstradfahren hat sie ausprobiert, neben dem Fußball am Sportinternat Freiburg einen Abi-Schnitt von 1,7 hingelegt - und dann nach der WM den Schritt vom SC Freiburg zum FC Bayern gewagt.

Bock zu jagen und Wolfsburg zu ärgern

In München, wo auch ihr fußballerisches Vorbild Joshua Kimmich zuhause ist, fasste sie schnell Fuß, und wurde nur durch eine Schulterverletzung ausgebremst. National hatte noch der VfL Wolfsburg in Meisterschaft und Pokal die Nase vorn, doch Gwinn will Titel gewinnen - so schnell es geht. Hochkarätige Verstärkungen wie die Nationalspielerinnen Lea Schüller und Klara Bühl sollen den oftmals zu harmlosen Bayern den nötigen Biss verleihen. "Gerade dieses Jahr haben wir ein extremes Potenzial im Team. Wir haben viele junge Spielerinnen, auf denen man auch über Jahre aufbauen kann. Wir haben einfach Bock, Fußball zu spielen, Bock zu jagen und dann", sagte Gwinn, "auch Wolfsburg zu ärgern." Doch zunächst steht der Kampf um den begehrten Henkelpott an. Nach den verpassten Chancen dieser denkwürdigen Saison im Zeichen der Pandemie "sind wir jetzt sehr geil darauf", sagte Gwinn vor der Abreise am Freitag nach Bilbao: