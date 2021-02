Gut-Behrami beim Super-G derzeit nicht zu schlagen

Nach drei Erfolgen im Super G in Serie machte Lara Gut-Behrami auch am Montag gleich klar, dass sie die Anwärterin auf den zweiten Sieg bei der Weltcup-Station in Garmisch-Partenkirchen ist. In 1:17,37 Minuten kurvte die Schweizerin ihre Bestzeit auf der legendären Kandahar-Piste mit einer großen Leichtigkeit in den Schnee. "Die Positionen die sie fährt, sind genial," schwärmte ARD-Wintersport-Experte Felix Neureuther. Für Gut-Behrami war es dagegen "heute wichtig, wieder gut Ski zu fahren." Sie sei allerdings müde und froh, jetzt für eine Woche nach Hause zu fahren, wo sie allerdings nichts vom Skifahren hören will.

Skistar Petra Vhlova nahm die Jagd auf die Bestzeit zwar auf, konnte die Vorgabe aber nicht knacken. Mit 0,28 Sekunden Rückstand musste sich die Slowakin auf Platz zwei einreihen. Dritte wurde die Österreicherin Tamara Tippler (+0,74).

Weidle erneut nicht in den Top 20

Kira Weidle fuhr weder locker noch frei über den Hang und fand auch nicht die engste Linie durch den Kurs. 2,20 Sekunden lag die Starnbergerin im Ziel hinter der Schweizerin zurück. "Es geht nicht leicht von der Hand, die Wege waren weit", analysierte Neureuther. "Da ärgert sie sich zurecht. ... Da muss sie noch daran arbeiten." Immerhin: "In der Abfahrt läuft es gut bei ihr."

Weidle hatte sich schon nach Platz 23 am Samstag ratlos gezeigt: "Das ist absolut nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So langsam wünsche ich mir auch, dass es da einen Schritt nach vorne geht", sagte die 24-Jährige.

Maier will nicht von Generalprobe reden

Alpinchef Wolfgang Maier wollte danach nicht von einer WM-Generalprobe reden: "Von einer richtigen Generalprobe kann man bei einer Läuferin am Start nicht wirklich reden." Bei der Nominierung sei es nicht wirklich schwer. Lena Dürr und Kira Weidle gehören zum Team, die nach Cortina fahren werden. "Die Mannschaft der Frauen besteht diese Jahr leider nur aus zwei Damen."

Das WM-Ziel ist: "Wir wollen natürlich bei den Herren und bei den Damen eine Medaille gewinnen", sagte Maier. Für ihn ist auch mit Blick auf Weidle, "die Messe ist noch nicht gelesen." Er ist überzeugt: "Wir werden den ein oder anderen Akzent setzen können."