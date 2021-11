Günther Koch: "So machen wir den Fußball kaputt!"

"Das ist kein Fußball mehr!"

Kurz vor seinem 81. Geburtstag im kommenden Jahr wird die WM in Katar starten. Doch darauf freue er sich nicht. Günther Koch lässt im Gespräch bei Blickpunkt Sport kein gutes Haar an der Großveranstaltung. Für ihn ist klar, dass es während der Weltmeisterschaft viele Proteste geben wird. Die Menschen werden ein Zeichen setzen wollen. Und das sei auch gut so, betont Koch. Auch den Antrag der Bayern-Fans, das Sponsoring mit Qatar Airways zu beenden, sei wichtig. "Es geht nur noch um Kommerz. Das ist kein Fußball mehr", so Koch. Veranstaltungen wie Katar machten den Fußball kaputt. Er selbst - fußballverrückt hin oder her - will kein einzigen WM-Spiel schauen.