Gudiberg: Kristoffersen siegt - Straßer scheitert dramatisch

Linus Straßer hat einen Podestplatz bei seinem Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen dramatisch verpasst. Der Münchner lag nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Platz. Im finalen Lauf baute er seine Führung zunächst aus, doch stürzte und schied aus.

Der Sieg ging an den Norweger Henrik Kristoffersen, der auch den ersten Durchgang dominiert hatte. Es ist der dritte Sieg für Kristoffersen am Gudiberg. Am Ende lag er 1,22 Sekunden vor dem Österreicher Manuel Feller. Clement Noel wurde Dritter.

Straßer ging geschwächt ins Rennen

Straßer hatte vor dem Rennen mit einem grippalen Infekt zu kämpfen. Antibiotika und Trainingsrückstand erschwerten die Startbedingungen. "Ganz grünes Licht habe ich von den Ärzten nicht bekommen. Aber ich habe gesagt: Für zwei Mal 50 Sekunden reicht’s", sagte Straßer in der ARD. Die frühe Startnummer drei und die gute Kenntnis von der Piste konnten diesem Nachteil allerdings einiges entgegensetzen.

Denn die Piste war in keinem guten Zustand. Hohe Temperaturen und viel Regen hatten den Veranstaltern jede Menge Kopfzerbrechen bereitet, denn es drohte im Vorfeld eine Absage. Doch schließlich galt die Strecke doch als befahrbar. Wie schwierig die Bedingungen es den Athleten machen würde und wie wertvoll niedrige Startnummern waren, zeigte sich schnell. Henrik Kristoffersen war im ersten Durchgang als Erster gestartet. Der Norweger wirkte nicht unbedingt schnell und ärgerte sich im Ziel. Doch schon bald war klar: Seine Zeit sollte der Maßstab bleiben.