Grusel-Bayern: Was muss passieren?

Rein optisch gibt es gar kein Problem: Der FC Bayern liegt in der Bundesliga auf Platz zwei, führt in der Champions League seine Gruppe souverän an und steht im DFB-Pokal im Achtelfinale. Trotzdem hat das Herbsttief die Bayern fest im Griff, die zuletzt alles andere als überzeugende Auftritte zeigten.

"Wir haben in der letzten Zeit nicht das richtige Mittel gefunden, um zu zeigen, dass wir unschlagbar sind", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem glücklichen Pokalsieg beim VfL Bochum. Dabei wäre nach dem 7:2-Kantersieg in der Champions League bei Tottenham Hotspur die Grundlage da gewesen.

In der Krise darf jeder mitreden. Der Präsident forderte öffentlich den Einsatz von Javier Martinez. Vorstandsboss Rummenigge merkte nach der Partie in Piräus nüchtern an, er glaube nicht, "dass die Leistung, die wir gezeigt haben, uns große Erfolge bescheren wird."

Dagegen fehlten Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Pokalspiel in Bochum derart die Worte, dass er sich in Ironie flüchtete, statt Stellung zu beziehen. Trainer Niko Kovac wirkt allein gelassen, wenn er über den Pokalgegner sagt: "Da sieht man, wenn alle das machen, was der Trainer sagt, dann funktioniert es."

Ist es vielleicht einfach das wiederkehrende Herbsttief, das dem FC Bayern schon in der vergangenen Saison zu schaffen gemacht hat? Oder war es einfach Grusel-Fußball als Einstimmung auf Halloween? Was muss passieren?

