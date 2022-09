Gruppenzweiter: Vierter EM-Sieg für deutsche Basketballer

Ohne die beiden geschonten NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis sowie den an der Schulter verletzten Nick Weiler-Babb hatte die deutsche Mannschaft mit den sieglosen Ungarn keine großen Schwierigkeiten. Die DBB-Mannschaft verlor in der Vorrunde nur das Spiel gegen Slowenien und feierte vier Siege.

Bester Werfer war Christian Sengfelder von Brose Bamberg mit 22 Punkten.

Im Achtelfinale gegen Montenegro

Da Europameister Slowenien am frühen Abend Frankreich 88:82 (44:40) geschlagen hatte, stand schon vor dem Ungarn-Spiel fest, dass die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Gruppe B hinter dem Titelverteidiger auf dem zweiten Platz abschließt.

Schon am Donnerstagvormittag fliegt die Mannschaft nach Berlin, am Nachmittag soll das erste Training vor der Finalrunde stattfinden.

Im Achtelfinale treffen Schröder und Co. am Samstagabend in Berlin auf Montenegro. Die Republik wurde Dritter in Staffel A hinter Spanien und der Türkei.