Großes Wehklagen beim DFB-Team nach dem 0:1 gegen Ungarn

Müller beklagt "fehlende Power" - fast wie bei den Bayern

Auch Kimmichs Vereinskollege vom FC Bayern München Thomas Müller fand die Vorstellung gegen Ungarn ungenügend: "Die erste Halbzeit war wirklich enttäuschend. Wir haben extrem viele Fehler gemacht. Wir haben nicht die Power auf den Platz bekommen", stellte der 33-Jährige fest. Dabei habe man auch "gemerkt, dass bei vielen die Phase im Verein nicht die leichteste ist". Seinen eigenen Klub erwähnte Müller dabei nicht. Aber es ist klar: Die erhoffte Erholung beim Nationalteam von der Bayernkrise ist also ausgeblieben.

Flick: "schlechteste Halbzeit in den letzten 14 Spielen"

Der Bundestrainer versuchte, seine Wut über die Leistung seiner Mannschaft zu verstecken. "Ab und zu sollte man nicht ganz seine Emotionen rauslassen", sagte Flick. Trotzdem entwischte ihm zugleich der Kommentar: "Ich bin schon absolut enttäuscht." Die erste Halbzeit sei "die schlechteste Halbzeit in den letzten 14 Spielen" gewesen. Das DFB-Team habe mit "wenig Mut, wenig Dynamik, wenig Intensität" gespielt und stattdessen "viele Fehler" gemacht.

Aus den Fehlern lernen

Einziger Trost: Aus diesen Fehlern könne man lernen "und etwas mitnehmen", so Flick. Auch Müller ist klar: "Das 1:0 steht jetzt in den Büchern, da müssen wir uns Kritik gefallen lassen. Aber da müssen wir drüberstehen und das Konzept des Trainers weiterverfolgen".

Flicks Experiment mit Hofmann: "Nehme ich auf meine Kappe"

Der Coach übernahm die Verantwortung für sein missglücktes Experiment mit der Aufstellung von Jonas Hofmann auf der rechten Abwehrseite: "Das muss ich ein bisschen auf meine Kappe nehmen. Wir kamen nie dahin, wo wir sie einsetzen konnten, das hat nicht funktioniert." Seine Erklärung lautete: "Wir wollten was ausprobieren mit Jonas hinten rechts, mit zwei Verteidigern, die spielstark sind. Wir wollten zwei offensive Außenverteidiger sehen. Dadurch haben wir die Abläufe nicht ganz so gehabt." Jetzt sei aber "die Zeit der Experimente vorbei", versprach der Bundestrainer.

"Lieber jetzt als im November"

Immerhin habe die Niederlage dem Team "die Augen geöffnet". Vielleicht gerade noch rechtzeitig. "Nein", er mache sich keine Sorgen, erklärte Flick und ergänzte: "Es ist einfach so, dass solche Spiele auch mal vorkommen - lieber jetzt als dann im November. Die Mannschaft ist wachgemacht worden, und ich glaube, dass tut ihr dann auch gut." Ob dem so ist, kann die Mannschaft am Montag (26.9., 20.45 Uhr, Radio-Livereportage) in England zeigen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.